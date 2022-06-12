Италия

Філіп Костич погодився перейти до складу туринської команди.

Півзахисник Айнтрахта Філіп Костич готовий перейти до Ювентуса, повідомив Sky Sports Deutschland.

За інформацією джерела, сербський футболіст погодився з особистими умовами, а італійський клуб домовився з німецьким щодо суми трансферу.

Очікується, що вона становитиме близько 20 мільйонів євро. Контракт Костіча з Айнтрахтом розрахований до літа 2023 року. За нинішнім контрактом він заробляє 2,5 мільйони євро за сезон.

Минулого сезону Костич провів 42 матчі, в яких забив сім голів і віддав 15 результативних передач.