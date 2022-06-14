"Нерадзурі" високо оцінюють свого центрального захисника.
МІЛАН ШКРІНІАР, GETTY IMAGES
14 червня 2022, 10:51
ПСЖ виявляє інтерес до Мілана Шкрініара, повідомляє журналіст Альфредо Педулла.
За його інформацією, за 27-річного футболіста Інтер хоче виручити 80 мільйонів євро, але також готовий відпустити за 70 мільйонів та бонуси.
При цьому ПСЖ не готовий запропонувати "нерадзурі" більше 60 мільйонів за словака.
У сезоні-2021/22 Шкрініар провів 48 матчів за Інтер у всіх турнірах: на його рахунку чотири голи.