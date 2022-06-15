Бразильський вінгер Кротоне підпише з "россонері" повноцінний контракт.
Жуніор Мессіас, getty images
15 червня 2022, 18:59
Крайній півзахисник Кротоне Жуніор Мессіас, який виступав за Мілан на правах оренди минулого сезону, приєднається до "россонері" на постійній основі.
Як повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо, Мілан домовився з Кротон про повноцінний перехід 31-річного бразильця.
Сума трансферу складе 4,5 мільйонів євро плюс бонуси. Загалом угода оцінюється менш ніж у 5,4 мільйона євро.
Минулого сезону Жуніор Месіас провів за Мілан 32 поєдинки, в яких він забив шість голів і віддав три результативні передачі.