Италия

Італійський клуб вагається щодо майбутнього власного гравця.

Незважаючи на той факт, що восени минулого року півзахисник італійського Мілану Алексіс Салемакерс погодився продовжити контракт із клубом до 2026 року, уже в цьому сезоні його позиції в команді можна було певним чином піддати сумнівам.

Зрештою, і самі "россонері" ще не мають чіткої позиції щодо майбутнього 22-річного бельгійця в команді.

Мілан, як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, вважає, що остаточно визначитись йому допоможуть 15-20 млн євро, у яких керівництво клубу оцінило свого футболіста.

У чемпіонському сезоні Алексіс забив два голи та віддав три гольові передачі за 46 зіграних матчів.