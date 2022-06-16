Италия

Команда з Генуї не тримала гравця, бо вилетіла до другого за силою дивізіону.

Ще на початку минулого сезону мексиканський центральний захисник Хоан Васкес почав виступи в італійській Серії A в складі генуезької Дженоа, перебуваючи при цьому на правах оренди з Пумас.

Перша половина сезону для нього, як і для всієї команди, вийшла не надто вдалою, за підсумком чого "грифони" навіть запрошували з рятувальною місією українського фахівця Андрія Шевченко, проте своє місце в стартовому складі 23-річний виконавець все ж таки почав потрохи здобувати.

У підсумку, Дженоа зголосилась заплатити за нього скромні 3,5 млн євро задля повноцінного підписання контракту, на додачу до 0,5 млн євро, які клуб віддав за короткострокову угоду.

Васкес загалом зіграв у 29 матчах, забивши один раз, проте зрештою його клуб відправився до Серії B, а сам він тепер роздумує над відходом із колективу.

У зворотній бік із нижчого дивізіону відправився Кремонезе, який може стати рятівною соломинкою для мексиканця в "елітному" італійському футболі.

Новачок, за повідомленням італійського журналіста Фабріціо Романо, запропонував гравцеві орендну угоду на сезон, після чого бажає залишити за собою право викупу за 10 млн євро.