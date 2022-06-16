Италия

Жозе Моуріньо американець виявився непотрібним.

Перехід американського флангового захисника Браяна Рейнольдса до складу італійської Роми зі складу Далласа минулим літом був одним із багатообіцяючих трансферів ранньої епохи роботи Жозе Моуріньо в клубі.

Однак за ходом минулого сезону виявилось, що 20-річний футболіст непотрібен португальському фахівцеві, тож уже взимку він відправився здобувати необхідний досвід до бельгійського Кортрейку на правах орендної угоди.

Сезон у підсумку Браян завершив із загалом 12 появами на полі, забивши при цьому один гол.

Зрештою, уже після повернення до Риму, він вирішив не затримуватись у клубі на передсезонну підготовку, одразу запросивши ще один орендний строк у іншій команді.

Бельгійський Вестерло не забарився з пропозицією з власного боку, тож, як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, наступний футбольний рік Рейнольд проведе саме в складі новачка "елітної" першості цієї країни.

Варто зауважити, що Вестерло також отримав опцію підписання повноцінного контракту з футболістом за 7 млн євро.