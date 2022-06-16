Жозе Моуріньо американець виявився непотрібним.
Браян Рейнольдс, Getty Images
16 червня 2022, 14:05
Перехід американського флангового захисника Браяна Рейнольдса до складу італійської Роми зі складу Далласа минулим літом був одним із багатообіцяючих трансферів ранньої епохи роботи Жозе Моуріньо в клубі.
Однак за ходом минулого сезону виявилось, що 20-річний футболіст непотрібен португальському фахівцеві, тож уже взимку він відправився здобувати необхідний досвід до бельгійського Кортрейку на правах орендної угоди.
Сезон у підсумку Браян завершив із загалом 12 появами на полі, забивши при цьому один гол.
Зрештою, уже після повернення до Риму, він вирішив не затримуватись у клубі на передсезонну підготовку, одразу запросивши ще один орендний строк у іншій команді.
Бельгійський Вестерло не забарився з пропозицією з власного боку, тож, як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, наступний футбольний рік Рейнольд проведе саме в складі новачка "елітної" першості цієї країни.
Варто зауважити, що Вестерло також отримав опцію підписання повноцінного контракту з футболістом за 7 млн євро.