Италия

Італійський клуб шукає нового наставника своєї команди.

Піза шукає нового головного тренера після виходу Луки Д'Анджело, повідомляє PianetaSerieB.

За інформацією джерела, власник італійського клубу Олександр Кнастер хоче, щоб наставником його команди став Роберто Де Дзербі.

Крім того, розглядаються варіанти з Даніеле Де Россі, Філіппо Індзагі та Ауреліо Андреаццолі.

Очікується, що незабаром Піза оголосить про нового головного тренера. Нагадаємо, що контракт Де Дзербі із Шахтарем розрахований до літа 2023 року.

Піза в сезоні-2021/22 посіла третє місце і поступилася Монце у фіналі плей-офф за вихід до Серії А.