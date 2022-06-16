Италия

Футболіст перейде в міланський клуб вільним агентом.

Після закінчення сезону-2021/22, Ювентус оголосив про відхід Пауло Дібали вільним агентом.

Футболіст вже обрав свій наступний клуб — їм стане міланський Інтер. Вони офіційно оголосять про підписання Дібали на початку наступного тижня — 20 або 21 червня. Про це повідомляє журналіст Руді Галетті.

Контракт, вірогідно, буде підписаний на чотири роки. Прес-служба вже готує грандіозний відеоролик, який буде присвячений цій події.

Що стосується заробітної плати Дібали, то у новому клубі він отримуватиме вісім мільйонів євро та бонуси.