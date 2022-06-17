Италия

Футболіст, схоже, нікуди не піде з міланського клубу.

Головний тренер Тоттенгему Антоніо Конте дуже хоче бачити нападника Інтера у клубі.

Тоттенгем має шанс запропонувати Інтеру за аргентинського нападника 90 мільйонів євро, але у відповідь все одно отримає відмову. Про це пише Football Italia із посиланням на експерта по трансферах Альфредо Педулла.

Причина цього криється у самому футболісті. Лаутаро Мартінес і його агент неодноразово заявляли, що не хочуть залишати Інтер, особливо після підписання нового контракту в жовтні 2021 року, який діє до червня 2026 року.

Футболіст раніше вже був зв'язаний чутками з каталонською Барселоною та лондонським Арсеналом, але далі цього не зайшло.

У сезоні-2021/22 на рахунку Мартінеса 49 матчів за "нерадзуррі" в усіх змаганнях, у яких він забив 25 голів.