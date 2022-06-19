22-річний футболіст продовжить кар'єру у чемпіонаті Італії.
МАРКОС АНТОНІО, ФОТО ФК ШАХТАР ДОНЕЦЬК
19 червня 2022, 21:39
Маркос Антоніо близький до переходу до Лаціо, повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.
22-річний півзахисник вилетів до Риму, де пройде медичний огляд, після чого укладе довгострокову угоду з "орлами".
У своєму Instagram Антоніо виклав коротке відео, де він знаходиться на борту літака.
Очікується, що сума трансферу складе 10 мільйонів євро (8 млн. + 2 млн. у вигляді бонусу). Медичний огляд Маркоса запланований на понеділок, 19 червня.
За сезон бразилець відіграв 28 матчів за Шахтар, забивши три голи та віддавши одну гольову передачу.