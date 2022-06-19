Италия

27-річний футболіст незабаром має розпочати виступи за італійську команду.

Дивок Оріги найближчим часом стане гравцем Мілана, повідомляє Milan Reports.

За інформацією джерела, 27-річний нападник незабаром пройде медичний огляд. Нагадаємо, що Орігі став вільним агентом після того, як закінчився його контракт з Ліверпулем.

За чутками, бельгієць підпише контракт на чотири роки з Міланом і зароблятиме 3,5 мільйона євро за сезон.

У поточному сезоні Дівок провів за Ліверпуль 18 неповних матчів у всіх турнірах, переважно виходячи на заміну, в яких він забив 6 голів та віддав 4 асисти.