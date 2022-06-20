Италия

Угоду між Інтером та Челсі майже закрито.

Нападник лондонського Челсі Ромелу Лукаку повернеться до Інтера. Про це повідомляє цілий ряд італійських ЗМІ.

Мова йде про оренду гравця на один сезон-2022/23. Інтер заплатить за оренду 10 мільйонів євро та 2 мільйони у якості бонусів.

За даними Il Corriere dello Sport і Tuttosport, італійський клуб вже сьогодні, 20 червня, оголосять про перехід бельгійця.

Лукаку забив 64 м'ячі в 95 матчах протягом двох сезоні у футболці Інтера. Влітку 2021 року він повернувся в Челсі за 113 мільйонів євро, але не зміг стати основним вибором Томаса Тухеля.