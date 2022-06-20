Угоду між Інтером та Челсі майже закрито.
Ромелу Лукаку. Getty Images
20 червня 2022, 11:28
Нападник лондонського Челсі Ромелу Лукаку повернеться до Інтера. Про це повідомляє цілий ряд італійських ЗМІ.
Мова йде про оренду гравця на один сезон-2022/23. Інтер заплатить за оренду 10 мільйонів євро та 2 мільйони у якості бонусів.
За даними Il Corriere dello Sport і Tuttosport, італійський клуб вже сьогодні, 20 червня, оголосять про перехід бельгійця.
Лукаку забив 64 м'ячі в 95 матчах протягом двох сезоні у футболці Інтера. Влітку 2021 року він повернувся в Челсі за 113 мільйонів євро, але не зміг стати основним вибором Томаса Тухеля.