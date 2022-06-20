"Россонері" не панікуватимуть, якщо втратять свого нападника.
РАФАЕЛЬ ЛЕАУ, GETTY IMAGES
20 червня 2022, 22:35
Голова правління Мілана Паоло Скароні вважає, що "россонері" не варто сильно переживати, якщо Рафаель Леау покине команду цього літа.
"Я не працюю над трансферами і не хочу втручатися. Леау, без сумніву, дорогоцінний алмаз, але Мілан довів, що здатний замінити, здавалося б, незамінного".
Я пам'ятаю травму Симона К'єра та появу П'єра Калулу, озираючись назад, ми всі щасливі, що відкрили для себе новий талант”, — наводить слова Скароні Football Italia.
Раніше з'являлася інформація, що Леау змінив агентів.
В минулому сезоні на рахунку нападника чотирнадцать голів та десять ассистів у 42 матчах за Мілан.