Италия

"Россонері" не панікуватимуть, якщо втратять свого нападника.

Голова правління Мілана Паоло Скароні вважає, що "россонері" не варто сильно переживати, якщо Рафаель Леау покине команду цього літа.

"Я не працюю над трансферами і не хочу втручатися. Леау, без сумніву, дорогоцінний алмаз, але Мілан довів, що здатний замінити, здавалося б, незамінного".

Я пам'ятаю травму Симона К'єра та появу П'єра Калулу, озираючись назад, ми всі щасливі, що відкрили для себе новий талант”, — наводить слова Скароні Football Italia.

Раніше з'являлася інформація, що Леау змінив агентів.

В минулому сезоні на рахунку нападника чотирнадцать голів та десять ассистів у 42 матчах за Мілан.