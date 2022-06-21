Италия

Незабаром "нерадзуррі" оголосять про це офіційно.

Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі вирішив пов'язати майбутнє зі своїм нинішнім клубом. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, італійський фахівець продовжив контракт із "нерадзуррі" до літа 2024 року з можливістю пролонгації угоди ще на один сезон, про що сьогодні, 21 червня, буде оголошено офіційно.

За новою угодою Індзагі зароблятиме в міланському Інтері 5,3 мільйона євро на рік.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону "нерадзуррі" посіли другий рядок у Серії А, відставши у чемпіонських перегонах від Мілана на два очки.

У Лізі чемпіонів Інтер вибув на стадії 1/8 фіналу, поступившись Ліверпулю за підсумками двоматчевого протистояння.

Проте минулого сезону Сімоне Індзагі провів міланський клуб до перемог у двох турнірах. Трофейна кімната Інтера поповнилася Кубком Італії та Суперкубком Італії завдяки перемогам над туринським Ювентусом.