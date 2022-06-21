Италия

"Нерадзурі" виявляють інтерес до бразильського центрбеку "канонірів".

Інтер зацікавлений у підписанні захисника Арсеналу Габріела та пропонує "канонірам" обміняти бразильця на Стефана де Врея та доплату, повідомляє Calciomercatoweb.

Про те, про яку суму йдеться як доплата — не повідомляється.

Габріелю – 24 роки, він виступає за Арсенал з 2020 року. Минулого сезону він провів 38 ігор за Арсенал та забив 5 голів.

30-річний де Врей грає у складі Інтера з 2018 року. У сезоні-2021/2022 нідерландський футболіст за 41 матч забив гол та віддав результативну передачу.

Контракт Габріеля розрахований до літа 2025 року, а де Врея – до 2023 року.