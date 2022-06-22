Италия

Незабаром "нерадзуррі" оголосять про трансфер вірменського хавбека офіційно.

Атакуючий півзахисник Роми Генріх Мхітарян підписав контракт із Інтером. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, вірменський гравець перейшов до міланського клубу на правах вільного агента, підписавши угоду до літа 2024 року, про що незабаром буде оголошено офіційно.

Стверджується, що Мхітарян зароблятиме в міланському Інтері 3,5 мільйона євро на рік.

Минулого сезону Мхітарян провів за Рому 44 матчі, в яких забив 5 голів і віддав 9 асистів.