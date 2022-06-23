Италия

Італійський клуб націлився на правого захисника Шахтаря.

Фіорентина продовжує працювати над придбанням Додо, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, найближчим часом "фіалки" покращать пропозицію щодо Додо із Шахтаря.

Романо впевнений, що нова заявка становитиме 14 мільйонів євро. Фіорентина бачить у Додо заміну Альваро Одріосоли, який повернувся до Реалу та спробує закріпитися у складі мадридської команди.

У цьому сезоні Додо зіграв за Шахтар 26 матчів, віддавши чотири гольові передачі.