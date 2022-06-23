Италия

26-річний футболіст не входить до планів Аталанти.

Спеція веде переговори з Аталантою щодо продовження оренди Віктора Коваленка, повідомляє Spezia Calcio

За інформацією джерела, український півзахисник не входить до планів головного тренера Аталанти Джан П'єро Гасперіні.

Коваленко може залишитись ще на один сезон в оренді у Спеції, проте тепер у клуба може з'явитися опція викупу. 26-річний хавбек справив гарне враження на тренера Спеції Тіаго Мотту.

Нагадаємо, що контракт Коваленка з Аталантою розрахований до літа 2025 року.

Минулий сезон Коваленко провів у складі Спеції на правах оренди — на його рахунку 26 матчів у Серії А, в яких він забив один гол і віддав чотири асисти.