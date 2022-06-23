26-річний футболіст не входить до планів Аталанти.
ВІКТОР КОВАЛЕНКО, GETTY IMAGES
23 червня 2022, 11:29
Спеція веде переговори з Аталантою щодо продовження оренди Віктора Коваленка, повідомляє Spezia Calcio
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За інформацією джерела, український півзахисник не входить до планів головного тренера Аталанти Джан П'єро Гасперіні.
Коваленко може залишитись ще на один сезон в оренді у Спеції, проте тепер у клуба може з'явитися опція викупу. 26-річний хавбек справив гарне враження на тренера Спеції Тіаго Мотту.
Нагадаємо, що контракт Коваленка з Аталантою розрахований до літа 2025 року.
Минулий сезон Коваленко провів у складі Спеції на правах оренди — на його рахунку 26 матчів у Серії А, в яких він забив один гол і віддав чотири асисти.