Италия

Бельгійський нападник прагне залишити Челсі та повернутися до Італії.

Ромелу Лукаку, дізнавшись, що переговори про повернення в Інтер йдуть добре, розплакався, повідомляє Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, 29-річний футболіст 29 або 30 червня пройде медичний огляд, а потім підпише орендну угоду на один рік.

Очікується, що Челсі отримає близько 8 мільйонів євро за оренду бельгійця, а також ще 3 млн. передбачені у вигляді бонусу.

Нагадаємо, що Лукаку виступав за Інтер із 2019 по 2021 рік.