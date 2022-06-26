Италия

Італійський клуб підшукав ризикову заміну для свого гравця.

Центральний захисник італійської Фіорентини Нікола Міленкович у цьому сезоні продовжував закріплюватись у статусі беззаперечного лідера своєї команди, однак разом із тим привернув до себе увагу збоку представників інших топ-чемпіонатів Європи.

Зокрема, активно цікавиться 24-річним виконавцем під час поточного трансферного вікна мадридський Атлетіко.

Фіорентину безперечно тішить така увага до її виконавця, проте лише один рік до завершення його поточного контракту не залишає "ліліям" простору для роздумів над майбутнім футболіста.

Італійському клубу доводиться приглядатись до можливої заміни для сербського гравця, і представники Флоренції вже знайшли гідний варіант — центральний захисник каталонської Барселони Самуель Умтіті.

Вихованець Ліона не зміг знайти собі місця в лавах "блаугранас" через постійні травми та неприхильність до себе з боку тренерських штабів, тому наразі активно шукає варіанти для продовження виступів.

Як повідомляє іспанська преса, наразі йдеться тільки про можливу оренду 28-річного футболіста, але важливою умовою є виплата Фіорентиною його заробітної платні в повному обсязі.

У цьому сезоні Умтіті провів лише один матч.