Италия

Досвідчений півзахисник продовжить кар'єру у складі представника Серії А.

Анхель Ді Марія визначився зі своїм майбутнім, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, 34-річний футболіст перейде до Ювентуса та підпише контракт на один рік. Його заробітна плата становитиме сім мільйонів євро за сезон.

Очікується, що найближчим часом аргентинець пройде медичний огляд та підпише контракт.

Нагадаємо, що 30 червня Ді Марія стане вільним агентом – завершується його угода із ПСЖ.