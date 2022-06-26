Италия

29-річний футболіст повернеться до складу "нерадзурі".

Ромелу Лукаку незабаром повернеться до Інтеру, повідомляє журналіст Метт Лоу.

За його інформацією, перехід буде завершено у середу, 29 червня, після проходження медичного огляду.

Очікується, що Лукаку підпише однорічну орендну угоду з Інтером, а Челсі отримає близько 8,5 мільйонів євро. Крім того, з урахуванням бонусів сума може зрости до 10 мільйонів.

Нагадаємо, що Лукаку виступав за Інтер з 2019 по 2021 рік, а потім перейшов до Челсі за 115 мільйонів євро.