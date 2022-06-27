Італійський клуб не пояснив причини, чому вирішив відмовитися.
Рома - Барселона, Getty Images
27 червня 2022, 22:51
Рома не братиме участі у Кубку Гампера, повідомив офіційний сайт Барселони.
У заяві сказано, що римський клуб в односторонньому порядку без пояснення причин відмовився від узгодженого контракту на проведення гри.
Таким чином, Барселона тепер перебуває у пошуку іншого суперника, а також юридичний відділ пропрацює можливість пред'явлення Ромі вимоги щодо компенсації збитків, завданих їй та її вболівальникам.
Зазначимо, що матч було заплановано на 6 серпня цього року.