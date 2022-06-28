Италия

"Орли" можуть підписати Емерсона Палм'єрі, з яким раніше працював Мауріціо Саррі.

Лаціо хоче отримати лівого захисника Челсі Емерсона, повідомляє Il Messaggero.

У послугах 27-річного футболіста особисто зацікавлений Мауріціо Саррі, який уже працював із італійцем, будучи головним тренером Челсі.

Лаціо зацікавлений взяти Емерсона в оренду в нинішнє трансферне вікно.

Повідомляється, що угода не близька до завершення через складні переговори з Челсі. Зазначається, що зарплата чемпіона Європи 2020 року не є проблемою для Лаціо.

Минулого сезону Емерсон Палм'єрі грав на правах оренди за Ліон.