"Орли" можуть підписати Емерсона Палм'єрі, з яким раніше працював Мауріціо Саррі.
ЕМЕРСОН ПАЛМ'ЄРІ, GETTY IMAGES
28 червня 2022, 14:39
Лаціо хоче отримати лівого захисника Челсі Емерсона, повідомляє Il Messaggero.
У послугах 27-річного футболіста особисто зацікавлений Мауріціо Саррі, який уже працював із італійцем, будучи головним тренером Челсі.
Лаціо зацікавлений взяти Емерсона в оренду в нинішнє трансферне вікно.
Повідомляється, що угода не близька до завершення через складні переговори з Челсі. Зазначається, що зарплата чемпіона Європи 2020 року не є проблемою для Лаціо.
Минулого сезону Емерсон Палм'єрі грав на правах оренди за Ліон.