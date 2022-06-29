Міланський клуб орендував бельгіського форварда із Челсі.
Ромелу Лукаку, getty images
29 червня 2022, 21:11
Інтер офіційно оголосив про підписання нападника Ромелу Лукаку, права на якого належать лондонському Челсі.
Про повернення бельгійського форварда до табору "нерадзуррі" оголосив власник і президент міланського клубу Стівен Чжан.
Умови угоди з Челсі не уточнюються. Повідомлялося, що Лукаку перейде до Інтеру на правах річної оренди.
Нагадаємо, що Лукаку виступав за Інтер з 2019 по 2021 рік, а потім минулого літа перейшов до Челсі за 115 мільйонів євро.
29-річний Лукаку за 44 матчі у складі Челсі забив 15 голів та віддав дві гольові передачі минулого сезону.