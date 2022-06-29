Италия

Міланський клуб орендував бельгіського форварда із Челсі.

Інтер офіційно оголосив про підписання нападника Ромелу Лукаку, права на якого належать лондонському Челсі.

Про повернення бельгійського форварда до табору "нерадзуррі" оголосив власник і президент міланського клубу Стівен Чжан.

Умови угоди з Челсі не уточнюються. Повідомлялося, що Лукаку перейде до Інтеру на правах річної оренди.

Нагадаємо, що Лукаку виступав за Інтер з 2019 по 2021 рік, а потім минулого літа перейшов до Челсі за 115 мільйонів євро.

29-річний Лукаку за 44 матчі у складі Челсі забив 15 голів та віддав дві гольові передачі минулого сезону.