Италия

Гравець останні півроку брав участь у порятунку Дженоа.

За підсумками сезону-2021/22 генуезька Дженоа була вимушена залишити італійську Серію A, тож поточне трансферне вікно для цієї команди скоріш можна назвати великим розпродажем виконавців.

Зокрема, склад "грифонів" залишають футболісти, які були запрошені для допомоги в підсумку невдалій операції з порятунку, накшталт нападника бергамаської Аталанти Роберто Пікколі, якого клуб узяв в оренду на півроку.

Оскільки закріпитися в команді з рідного міста в 21-річного гравця особливих шансів не має, то Пікколі охоче ухвалив рішення щодо переходу до складу Верони на правах чергової оренди.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, сьогодні, 30 червня, відбудеться медогляд для форварда, після якого сторони мають оголосити про домовленість між собою.

У цьому сезоні Пікколі зіграв 17 матчів (400 хвилин), забивши одного разу.