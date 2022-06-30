Италия

Футболіст ще не має досвіду гри на дорослому рівні.

У складі академії туринського Ювентуса в цьому сезоні продовжив активно просувати розвиток власної професійної кар’єри нападник Анже Шибозо, що зрештою змусило клуб відправити гравця на пошуки ігрової практики на "дорослому" рівні до іншого клубу.

20 голів та дев’ять гольових передач від 18-річного представника Беніна не залишили байдужими французький Ам’єн, який охоче запросив виконавця до виступів у другому за силою дивізіоні своїй країни, де команда в попередньому розіграші посіла 14 місце.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, річна орендна угода буде містити опцію щодо можливого викупу.

Варто відзначити, що за основний склад Ювентуса колишній представник академії міланського Інтера ще не зіграв жодного матчу.