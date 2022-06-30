Италия

Футболіст ще рік тому не міг знайти собі місце в команді.

Долю італійського півзахисника Рікардо Сапонари під час його виступів у складі Фіорентини важко назвати легкою із огляду на те, що з моменту його остаточного переходу з Емполі до складу "лілій" у 2018 році за 10,5 млн євро вже мали місце кілька оренд.

Генуезькі Сампдорія та Дженоа, Лечче, а в останні півроку позаминулого сезону ще й Спеція — у цих клубах мав можливість пограти 30-річний виконавець із того моменту, проте власне за Фіорентину він відіграв загалом 68 матчів, забивши п’ять голів та віддавши 11 гольових передач.

Однак, не дивлячись на відсутність значної ігрової практики, керівництву клубу з Флоренції сподобався досвід співпраці з Рікардо, тож зрештою ми побачили новину про те, що його чинний контракт було продовжено ще на один рік.

У цьому сезоні на рахунку Сапонари загалом 34 гри, три голи та чотири гольові передачі.