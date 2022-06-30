Новачок "нерадзуррі" прокоментував своє повернення до команди.
ромелу лукаку, getty images
30 червня 2022, 13:50
Інтер офіційно оголосив про підписання нападника Ромелу Лукаку, права на якого належать лондонському Челсі.
Форвард прокоментував свій трансфер, відзначивши важливість цього переходу для усіх сторін.
"Коли я переїхав до Англії, то я навіть не завершив оренду свого дому. Весь цей час тут був мій дім. Це характеризує важливість мого трансферу. Зараз я просто радію тому, що можу бачити своїх партнерів по команді.
Я не індивідуаліст. Завжди думаю про добробут команди. Можу запевнити, що зроблю все задля перемог Інтера.
Дуже щасливий повернутись, хочу робити такими самими й фанатів Інтера", — розповів футболіст.
Нагадаємо, що Лукаку виступав за Інтер з 2019 по 2021 рік, а потім минулого літа перейшов до Челсі за 115 мільйонів євро.
29-річний Лукаку за 44 матчі у складі Челсі забив 15 голів та віддав дві гольові передачі минулого сезону.