Италия

Новачок "нерадзуррі" прокоментував своє повернення до команди.

Інтер офіційно оголосив про підписання нападника Ромелу Лукаку, права на якого належать лондонському Челсі.

Форвард прокоментував свій трансфер, відзначивши важливість цього переходу для усіх сторін.

"Коли я переїхав до Англії, то я навіть не завершив оренду свого дому. Весь цей час тут був мій дім. Це характеризує важливість мого трансферу. Зараз я просто радію тому, що можу бачити своїх партнерів по команді.

Я не індивідуаліст. Завжди думаю про добробут команди. Можу запевнити, що зроблю все задля перемог Інтера.

Дуже щасливий повернутись, хочу робити такими самими й фанатів Інтера", — розповів футболіст.

Нагадаємо, що Лукаку виступав за Інтер з 2019 по 2021 рік, а потім минулого літа перейшов до Челсі за 115 мільйонів євро.

29-річний Лукаку за 44 матчі у складі Челсі забив 15 голів та віддав дві гольові передачі минулого сезону.