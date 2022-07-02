Италия

Окрім того, визначена дата матчу.

Матч за Суперкубок Італії між Міланом та Інтером буде розіграно в аравійському місті Ер-Ріяд.

Команди зіграють 18 січня 2023 року, повідомляє офіційний сайт "нерадзуррі".

Відзначимо, що в 12 раз трофей буде розіграно за межами Італії. Мілан зіграє в матчі в якості чемпіона країни, а Інтер, в свою чергу, як володар Кубку Італії.

Окрім того, підопічні Індзагі є діючим володарем Суперкубку, адже минулого року переграли туринський Ювентус.