Италия

34-річний футболіст підпише угоду на один рік.

Анхель Ді Марія стане гравцем Ювентуса найближчим часом, повідомляє As Argentina з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, на початку наступного тижня півзахисник прибуде до Туріна, щоб пройти медогляд та підписати контракт.

Повідомляється, що угода буде розрахована на один рік.

Нагадаємо, що Ді Марія залишив ПСЖ цього літа на правах вільного агента. Він провів у паризькому клубі 7 сезонів.