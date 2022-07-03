Италия

Кар’єра футболіста на поточному етапі будується на тимчасових угодах.

Ще влітку 2019 року міланський Інтер підписав контракт із півзахисником Люсьєном Агуме, за якого тоді "зміям" довелось заплатити французькому Сошо 4,5 млн євро.

Однак за один сезон після цього французький виконавець камерунського походження зіграв лічену кількість матчів у "елітному" дивізіоні, тому, зважаючи на юний вік, найкращим рішенням для нього було піти до іншого клуб на правах оренди.

Першою відгукнулась Спеція, тому 20-річний футболіст устиг відіграти в її складі 13 матчів, після чого повернувся до Мілану, однак майже одразу його віддали до чергової оренди — до французького Бресту.

Досвід минулого сезону був уже більш вагомим — 30 зіграних матчів, без результативних дій для гравця захисного плану.

Однак опції викупу за цією угодою не було, тож Агуме був вимушений знову повертатись до Інтера, де на нього, схоже за все, уже чекає нова короткострокова пропозиція.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, новачок наступного розіграшу Серії A, Кремонезе, уже на наступному тижні планує зняти всі питання щодо можливого трансферу.