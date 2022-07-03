Италия

Залишилось лише переконати Шахтар з допомогою грошовитої пропозиції.

Ще задовго до початку чергового витку агресії проти України захисник донецького Шахтаря Додо почав мати великий попит на трансферному ринку та користатись увагою збоку інших клубів.

Зрештою, у зв’язку з невизначеністю майбутніх перспектив "гірників", залишити український колектив 23-річному бразильцю стало значно легше.

Італійська Фіорентина також намагається отримати певний зиск від цього факту, наразі проводячи складні перемовини з представниками Шахтаря, у ситуації, коли "помаранчево-чорні" намагають заробити якомога більше грошей на продажі власного виконавця.

Незважаючи на це, як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, Додо вже встиг узгодити деталі потенційного контракту з представниками Серії A. Угоду при цьому буде розраховано до 2027 року.

Залишилось лише найважче завдання — переконати Шахтар у тому, що пропозиція в 14-15 млн євро є достатньою для цього трансферу.

У поточному сезоні Додо зіграв 26 матчів, зробивши чотири гольові передачі.