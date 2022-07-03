Италия

Реал готовий попрощатися з іспанським хавбеком.

Наприкінці травня цього року з'явилася інформація, що центральний півзахисник Дані Себальос залишить мадридський Реал у літнє трансферне вікно.

Як повідомляє Madrid Xtra з посиланням на Goal, 25-річний іспанець потрапив до сфери інтересів Мілана, який став чемпіоном Італії за підсумками минулого сезону.

Однак на даному етапі "россонері" не робили жодних конкретних дій, щоб підписати Себальоса. Офіційних пропозицій Реалу поки що не надходило.

Також оформити трансфер Себальоса хотів би Реал Бетіс, але "зеленим" необхідно продавати своїх гравців, щоб звільнити місце для іспанського хавбека, тому їм потрібен час.

Минулого сезону Дані Себальос провів за Реал Мадрид 18 неповних матчів у всіх турнірах (338 хвилин) та відзначився однією результативною передачею.