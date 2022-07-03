Голкіпер може продовжити кар'єру у Серії А.
КЕЙЛОР НАВАС, GETTY IMAGES
03 липня 2022, 21:44
Кейлор Навас може залишити ПСЖ цього літа, повідомляє Foot Mercato з посиланням на La Repubblica.
За інформацією джерела, паризький клуб має намір зробити ставку на Джанлуїджі Доннарумму у новому сезоні.
Це може підштовхнути костаріканця до відходу, і можливість його запрошення розглядає Наполі.
Контракт 35-річного воротаря розрахований до літа 2024 року.
Минулого сезону він провів у Лізі 1 21 гру та пропустив 18 м'ячів.