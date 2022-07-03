Италия

30-річний футболіст може продовжити кар'єру у чемпіонаті Італії.

Ювентус розраховує придбати Роберто Фірміно з Ліверпуля, повідомляє Mirror.

За інформацією джерела, туринський клуб впевнений, що може придбати бразильця за доступною ціною. Оптимізм пов'язаний із тим, що нещодавно Мохамед Салах продовжив контракт із Ліверпулем.

Найімовірніше, наступного сезону Юрген Клопп зробить ставку на лінію атаки: Салах – Нуньєс – Діас, внаслідок чого Фірміно буде гравцем запасу. Така ситуація не влаштовує 30-річного футболіста.

Очікується, що Ювентус запропонує за Фірміно 25 мільйонів євро.

Бразилець за кар'єру провів 327 матчів за Ліверпуль. У них він забив 98 м'ячів і зробив 74 результативні передачі.