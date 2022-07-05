Италия

Сторони сподіваються залагодити всі деталі вже зараз.

Сьогодні, 5 липня, агент Додо проведе переговори, сподіваючись домовитися з Фіорентіною, повідомляє TMW.

За інформацією джерела, сторони сподіваються домовитись остаточно і до вихідних, бо після них "фіалки" розпочинають літні збори.

За чутками, Фіорентина та Шахтар розходяться в сумі не більше ніж два мільйони євро.

Очікується, що 10 липня Додо вже може офіційно стати гравцем Фіорентини.

У сезоні-2021/22 Додо провів 26 матчів у всіх турнірах та відзначився чотирма асистами.