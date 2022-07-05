Сторони сподіваються залагодити всі деталі вже зараз.
ДОДО, GETTY IMAGES
05 липня 2022, 09:39
Сьогодні, 5 липня, агент Додо проведе переговори, сподіваючись домовитися з Фіорентіною, повідомляє TMW.
За інформацією джерела, сторони сподіваються домовитись остаточно і до вихідних, бо після них "фіалки" розпочинають літні збори.
За чутками, Фіорентина та Шахтар розходяться в сумі не більше ніж два мільйони євро.
Очікується, що 10 липня Додо вже може офіційно стати гравцем Фіорентини.
У сезоні-2021/22 Додо провів 26 матчів у всіх турнірах та відзначився чотирма асистами.