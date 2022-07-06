Италия

Ніщо не заважає гравцю перейти до чемпіонів Італії на постійній основі.

Досвідчений нападник італійського Кротоне Джуніор Мессіас за ходом сезону-2021/22 виявився достатньо цікавою опцією тимчасового підсилення "россонері", яким у підсумку вдалось здобути титул чемпіонів Серії A.

За час дії орендної угоди 31-річний футболіст устиг відіграти 32 матчі, забивши шість голів та віддавши три гольові передачі.

Однак завершення тимчасового контракту автоматично повернуло гравця до складу майбутнього учасника Серії C, де він не має особливого бажання затримуватись.

Мілан може допомогти бразильцю повернутись до "еліти" італійського футболу, та вже запропонував йому поновити відносини вже на постійній основі.

Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, уже сьогодні, 6 липня, відбудеться заключний раунд перемовин між Кротоне та Міланом, під час якого вирішиться, чи підпише Мессіас згодом контракт з "россонері" до 2025 року.