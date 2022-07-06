Италия

Контрактом передбачена опція викупу виконавця.

Захисник сардинського Кальярі Рауль Белланова за останній футбольний рік устиг закріпити за собою статус гравця основного складу "россоблу", проте навряд чи його присутність знадобилась би клубу під час виступів у Серії B наступного сезону.

Саме цей факт у підсумку став рушієм перемовин між Кальярі та міланським Інтером щодо трансферу 22-річного виконавця за звичною для Італії схемою річної оренди, після якої орендатор бере на себе зобов’язання викупити футболіста на постійній основі.

Загалом контракт італійця зі "зміями" буде розрахований на п’ять років.

За ці угоди міланський колектив заплатить 3 та 7 млн євро відповідно.

У минулому сезоні Белланова відіграв 31 матч, зробивши два гольових паси при одному забитому м’ячі.