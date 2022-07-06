Италия

Шведський форвард зголосивсь навіть отримувати меншу зарплатню.

40-річний шведський нападник Златан Ібрагимович все ще залишається статусним футболістом у достатній для виступів на найвищому рівні спортивній формі, навіть не зважаючи на свій поважний вік.

Однак, дедалі частіше останніми рока йому почали дошкуляти пошкодження, тож за останній сезон Златан відіграв лише 27 матчів (1167 хвилин), забивши при цьому вісім голів та віддавши три гольові передачі.

На жаль, після завершення чергового футбольного року на досвідченого гравця очікували одразу дві погані новини — контракт із Міланом, терміни якого спливли, та необхідність хірургічного втручання в коліно, яке найчастіше ставало причиною відсутності виконавця на футбольному полі останнім часом.

Незважаючи на важке пошкодження, як повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо, Мілан та Ібрагимович знайшли спільну мову щодо продовження взаємин після того, як гравець став вільним агентом на початку липня.

Це дасть змогу "россонері" переглянути його заробітну платню, що є дуже доречним на тлі того факту, що Златан буде відсутнім ще 6-7 місяців.