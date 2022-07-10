Италия

Колишній футболіст Шахтаря зіграв перший матч за свій новий клуб.

Римський Лаціо продовжує підготовку до чергового сезоні чемпіонату Італії, проводячи низку товариський матчів.

Так, підопічні Мауріціо Саррі зустрілись із аматорським клубом Ауроццо, у воротах якого побував 21 гол. Окрім того, в стані "орлів" дебютував літній новачок Лаціо Маркос Антоніо, який поповнив клуб за 10 млн євро, перейшовши з донецького Шахтаря.

Бразилець з'явився на заміну у другому таймі, але результативними діями не відзначився.

Лаціо - Ауронцо 21:0

Голи: Башич, 4, 31, Луіс Альберто, 5, 8, Кансальері, 6, 12, Паіс, 16 (автогол), Педро, 27, 41, Феліпе Андресон, 49, 58, 61, 64, Ромеро, 55, 78, Моро, 69, 84, Акпо, 79, 84, Кійне, 76, 85