Италия

Футболіст повернувся в італійський клуб.

Туринський Ювентус офіційно оголосив про підписання півзахисника збірної Франції Полья Погба.

Контракт з футболістом підписаний на чотири роки — до літа 2026. Він буде грати під 10 номером, як і раніше.

Нагадаємо, що повернення французького хавбека у "стару сеньйору" сталося безкоштовно — він залишив МЮ влітку вільним агентом.

Поль грав за Ювентус з 2012 по 2016 рік. За цей час він 177 матчів, забив 34 голи та віддав 40 асистів.