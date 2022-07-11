Италия

У аргентинця зараз лише одна пропозиція — від Інтера.

Майбутнє Пауло Дібала залишається невизначеним, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, максимальна зарплата, яку може запропонувати Пауло Мілан – 4-4,5 мільйона євро. Також інтерес до гравця виявляють Рома, Наполі, Атлетіко та Манчестер Юнайтед.

Решта італійських клубів, які потенційно можуть бути зацікавлені в Дібалі, обмежилися збором інформації про ситуацію. Вони не готові повторити пропозицію Інтера у розмірі 5 мільйонів євро та одного млн. у вигляді бонусу.

Минулого сезону Дібала провів 29 матчів у Серії А: на його рахунку 10 голів та 5 асистів.