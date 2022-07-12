Италия

Сербський форвард остаточно залишив Мадрид.

Фіорентина на своєму офіційному сайті оголосила про підписання нападника Луки Йовіча, права на якого раніше належали мадридському Реалу.

24-річний серб перейшов у новий клуб на постійній основі, підписавши контракт до літа 2024 року.

Фінансові деталі трансферу не розголошуються.

Минулого сезону Лука Йовіч провів 19 поєдинків на клубному рівні, в яких він забив один гол і віддав три асисти.

Нагадаємо, що влітку 2019 року мадридський Реал заплатив Айнтрахту за серба 63 мільйони євро.