Италия

Аргентинський футболіст, як і раніше, не визначився зі своїм майбутнім.

Рома виявляє інтерес до Пауло Дібали, повідомляє журналіст Екрем Конур.

За його інформацією, керівництво римської команди зв'язалось із агентом 28-річного футболіста. На даний момент жодної конкретики немає.

Відомо, що Дібала перебуває у статусі вільного агента. Він був близьким до переходу до Інтеру, така можливість ще зберігається, але після оренди Ромелу Лукаку Інтер охолодив інтерес до аргентинця.

Минулого сезону Дібала провів 36 матчів, у яких забив 15 голів і віддав шість результативних передач.