Италия

23-річний футболіст форсує перехід до складу туринської команди.

Ніколо Дзаньоло має намір перейти до Ювентусу, повідомляє La Repubblica.

За інформацією джерела, 23-річний півзахисник форсує свій перехід у туринський клуб. Для команди пропуск тренувального заняття став несподіванкою.

Ювентус виявляє інтерес до італійця, проте пропозицій Роме про його трансфер туринці поки що не робили.

Діючий контракт Дзаньоло з римським клубом розрахований до літа 2024 року.

У сезоні-2021/22 Дзаньоло провів 42 гри: на його рахунку 8 голів та 9 результативних передач за Рому.