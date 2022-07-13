Италия

У полювання за гравцем у будь-який момент можуть долучитись конкуренти.

Умова італійського Торіно щодо трансферу провідного захисника клуба, бразильця Бремера, є водночас і простою для сприйняття, і складною до виконання — 50 млн євро, які за нього має заплатити бажаючі підписати контракт.

Міланський Інтер важко злякати такими сумами, проте оголошення вартості 25-річного футболіста значно знизило рівень зацікавленості клуба в ньому.

Як удалось дізнатися італійській пресі, це явище також може бути пов’язано з умовами чинного контракту між гравцем та Торіно, який дійсний до 2024 року.

Згідно з угодою, уже в січні наступного року починає діяти спеціальна ціна в розмірі 15 млн євро у якості клаусули футболіста.

Таким чином, наразі міланський клуб опинився в ситуації з вибором двох варіантів розвитку подій — погодитись із значно більшими за розміром виплатами зараз, чи зачекати до зимового трансферного вікна.

Проте варто зауважити, що під час наступного періоду переходів до конкуренції за право підписати Бремера вже мають намір долучитись Мілан, Ювентус, Тоттенгем та Манчестер Юнайтед.

За останній футбольний рік бразилець відіграв 33 матчі, забивши тричі та ще одного разу віддавши гольову передачу.