Италия

Кореєць тільки минулого року розпочав виступи в Європі.

Достатньо довгий час південнокорейський габаритний центральний захисник Кім Мін Дже був відомий за виступами на локальному рівні, проте на початку минулого футбольного року 25-річний виконавець вирішив спробувати власні сили в складі турецького Фенербахче.

У підсумку, гравець одразу став незамінним у ланці захисту "канарок", зігравши в 39 матчах та забивши один гол.

Прогрес основного гравця збірної Південної Кореї не залишився непоміченим ізбоку інших європейських клубів, тому вже під час поточної трансферної кампанії Кім може піти на підвищення.

Французький Ренн задав настрій перемовинам щодо його можливого трансферу, запропонувавши 20 млн євро, тоді як італійський Наполі згодом підтримав цю ставку, додатково надавши гравцеві гарантії виплат на рівні 2,4 млн євро на рік у якості заробітної платні.

Варто нагадати, що вже зовсім скоро, 20 липня, київському Динамо доведеться змагатись із Фенербахче в першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА.

Цікавим фактом стосовно корейського гравця є також і те, що він не підлягає загальнообов’язковому призову до армії Південної Кореї, бо в 2018 году виграв "золоті" медалі Азійських ігор у складі національної команди.