Италия

Контракт розрахований на 5 років.

Ювентус на своїх офіційних ресурсах оголосив про підписання лівого латераля Дженоа Андреа Камбіассо. Контракт 22-річного футболіста розрахований до літа 2027-го року. Сума трансферу — 3 мільйони євро+ футболіст Юве Раду Дрегушин.

Нагадаємо, протягом недовгого часу у минулому сезоні Камбіассо встиг попрацювати під керівництвом Андрія Шевченка. За підсумками чемпіонату генуезці вилетіли із Серії А.

Раніше повідомлялося, що Андреа буде відданий у річну оренду в італійську Болонью, адже наразі не матиме стабільної ігрової практики у туринському гранді.