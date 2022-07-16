Италия

Син головного тренера мадридського Атлетіко може змінити клуб.

У той час як батько аргентинського нападника італійської Верони Джованні Сімеоне, Дієго Сімеоне, працює над посиленням складу мадридського Атлетіко перед початком нового сезону, 27-річний виконавець знаходиться на порозі можливої зміни клуба.

За минулий сезон у складі "мастифів" Сімеоне-молодший забив 17 голів та віддав шість гольових передач у 37 матчах, що безумовно не могло залишити осторонь більш імениті клуби бодай на внутрішній арені.

Зрештою, як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, послугами Джованні зацікавився Наполі.

Неаполітанський клуб наразі веде перемовини з Вероною щодо оренди нападника за 2 млн євро, після чого в нього має бути наявною опція обов’язкового викупу за 15 млн євро, за умови досягнення футболістом певних показників.

Варто відзначити, що рівно за тією ж схемою Сімеоне-молодший тільки нещодавно завершив повноцінний перехід із сардинського Кальярі до свого поточного клубу, щоправда це коштувало Вероні 12 (10,5 +1,5) млн євро.